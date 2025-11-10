«Эльгауголь» увеличил добычу угля за девять месяцев почти на 30%Этому способствуют высокий спрос на коксующийся уголь в Азии и снижение поставок из Кузбасса
Компания «Эльгауголь» Альберта Авдоляна увеличила добычу угля в январе – сентябре 2025 г. на 27% по сравнению с показателем сопоставимого периода прошлого года до 26 млн т. Это следует из статистики агентства Argus, с которой ознакомились «Ведомости».
Рост добычи был обусловлен увеличением экспорта. По данным агентства, компания увеличила поставки на экспорт по сети РЖД за девять месяцев на 6% к показателю января – сентября прошлого года до 14,2 млн т. «Эльгауголь» экспортирует уголь через дальневосточные порты Ванино (Хабаровский край), Восточный, Находка, Владивосток и Вера (все – Приморский край), а также через сухопутные пограничные переходы с Китаем.
