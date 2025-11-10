Производители AssistiveTech за год заработали 53 млрд рублей

По словам Давидюка, наибольший вклад в рост выручки «Моторики» (в 2024 г. – 4,2 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2023 г.) уже внесли продажи бионических протезов рук (миоэлектрические или с внешним источником энергии). При этом 17% клиентов компании – это дети и подростки. Взрослые от 18 до 55 лет занимают 70% от всех пользователей, а люди старше 56 лет – 13%. Какую долю клиентов «Моторики» занимают участники спецоперации, Давидюк не уточнил.