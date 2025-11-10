Производители AssistiveTech за год заработали 53 млрд рублей

Производители AssistiveTech за год заработали 53 млрд рублейЕмкость рынка одного лишь сегмента мобильности аналитики оценили в 290 млрд рублей
Российские производители рынка ассистивных технологий (AssistiveTech) в 2024 г. заработали 53,1 млрд руб. Такие подсчеты провели аналитики исследовательского бюро A2Tech (специализируется на оценке сложных технологических рынков). Результаты исследования есть у «Ведомостей». Расчеты проводились на основе регулярно обновляемой базы производителей AssistiveTech в РФ и данных о выручке компаний в «СПАРК-Интерфаксе». По сравнению с 2023 г. совокупная выручка игроков рынка выросла на 31,4%.
На протяжении 2020–2024 гг. среднегодовой темп роста выручки (CAGR) отечественных игроков рынка ассистивных технологий оценивался в 22%. По данным аналитиков A2Tech, рынок увеличивался за счет компаний, разрабатывающих продукты с применением новейших технологий, – их CAGR за 2020–2024 гг. равен 42,5%. У производителей более традиционных устройств показатель за тот же период составил 17,1%. При этом доля разработчиков продуктов на основе новейших технологий в совокупной выручке рынка пока не превышает трети, а численно такие компании составляют 36% от всех российских производителей AssistiveTech, заключили аналитики.
Как отмечают в A2Tech, драйвером роста российского рынка ассистивных технологий являются производители продуктов сегмента «Мобильность». В 2024 г. такие компании составили 63% от общего числа игроков рынка (всего 250 отечественных производителей). Они выпускают протезы, ортезы, экзоскелеты, средства для ходьбы, коляски и системы для реабилитации двигательных функций. Доля производителей продуктов сегмента «Мобильность» в общей выручке российских компаний рынка AssistiveTech с 2020 по 2024 г. выросла на 10 п. п. Абсолютные цифры в компании не назвали.
Объем рынка
В 2024 г. в России 37,6 млн человек нуждались в технических средствах реабилитации (ТСР; сегмент «Мобильность»), следует из исследования консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо», ранее – PwC). К 2030 г. аналитики «ТеДо» ожидают роста этого показателя до 44 млн человек. Емкость российского рынка в разрезе ТСР, требуемых для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в 2024 г. оценивается в 35,3 млн единиц и 289,9 млрд руб. Фактический же объем рынка в тот год составил 12,7 млн выданных государством или приобретенных изделий на сумму 122,6 млрд руб.
Кто нуждается в ассистивных технологиях
Генеральный директор компании «Моторика» Андрей Давидюк назвал реалистичным прогноз роста емкости сегмента мобильных ассистивных технологий в РФ. По их расчетам, в 2026 г. показатель вырастет на 17%. А к 2030 г. емкость сегмента в России может составить 502 млрд руб., также говорится в исследовании компании. Среди факторов, определяющих такой рост, в «ТеДо» называют увеличение спроса, в том числе из-за старения населения, расширение господдержки отрасли, а также внедрение цифровых и автоматизированных решений и их интеграцию в ТСР.
По словам Давидюка, наибольший вклад в рост выручки «Моторики» (в 2024 г. – 4,2 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2023 г.) уже внесли продажи бионических протезов рук (миоэлектрические или с внешним источником энергии). При этом 17% клиентов компании – это дети и подростки. Взрослые от 18 до 55 лет занимают 70% от всех пользователей, а люди старше 56 лет – 13%. Какую долю клиентов «Моторики» занимают участники спецоперации, Давидюк не уточнил.
В 2024 г. гражданам выдали 138 118 протезов нижних конечностей и 14 543 протеза верхних, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, сославшись на данные Минтруда. При этом, по его словам, существенно выросло количество протезов с микропроцессорным управлением. В 2024 г. россиянам выдали 4600 таких приспособлений – это вдвое выше показателя 2023 г.
Рост рынка, по его мнению, стимулируют изменения в нормативной базе. Так, с 1 января 2024 г. действует комплекс ГОСТов по экзоскелетам, а в 2025 г. был принят новый стандарт для экзоскелетов верхних конечностей, продолжил он. Бурмистров также отметил, что с января 2024 г. процедуру получения электронного сертификата на протез упростили для ветеранов спецоперации. «Он оформляется проактивно, без заявления», – уточнил Бурмистров.
Не только протезы
По данным A2Tech, сегменты «Забота и уход», «Зрение» и «Адаптированная среда» стабильно развиваются в соответствии с общими рыночными темпами. В 2024 г. относительно показателей 2023 г. объем их выручки (российские производители) вырос на 21, 19 и 15% соответственно.
При этом небольшие сегменты рынка развиваются скачкообразно. Так, например, в 2024 г. резко замедлился четырехлетний рост направления «Когнитивные нарушения». Прирост объема выручки сегмента составил 8% к 2023 г. Сегмент «Слух», наоборот, заметно ускорил рост. Объем выручки производителей РФ вырос на 27% год к году.
Авторы исследования из A2Tech пояснили «Ведомостям», что сегменты «Слух» и «Когнитивные нарушения» занимают незначительную долю в структуре рынка ассистивных технологий и текущие тренды, скорее всего, носят несистемный характер. Факторы, которые могли повлиять на развитие этих направлений, отдельно не изучались. Детальное исследование рынка аналитики планируют провести в конце 2025 г. – начале 2026 г.
По мнению партнера инвесткомпании Kama Flow Евгения Борисова, рост сегмента «Слух» в 2024 г. мог быть связан со снижением административных барьеров, в частности с упрощением процедуры получения бесплатных слуховых аппаратов в Подмосковье. Дополнительный импульс обеспечили рост осведомленности о реабилитационных возможностях, маркетинговая активность производителей и расширение ассортимента отечественных моделей, отметил эксперт.
Замедление роста направления «Когнитивные нарушения» (+8% за год) может означать, что сегмент достиг стадии относительной зрелости и столкнулся с рядом структурных ограничений, добавил Борисов.
«Ведомости» направили запрос в Социальный фонд России с просьбой оценить количество участников спецоперации, нуждающихся в ассистивных приспособлениях.
Перспективы развития
«ТеДо» в своем исследовании оценила весь российский рынок медтеха, частью которого является сегмент ассистивных технологий, в 2024 г. в 1,09 трлн руб. Это эквивалентно 1,6% мирового рынка, который в том же году оценивался в $734 млрд.
В 2024 г. более 47% общего объема глобального медтех-рынка формировали пять сегментов: ассистивные технологии (13%), диагностика in vitro (11%), кардиологическое оборудование (10%), оборудование для диагностической визуализации (7%) и виртуальная медицина (6%).
Объем мирового рынка AssistiveTech в 2024 г., по данным «ТеДо», оценивается в $91,6 млрд. По прогнозам компании, его среднегодовые темпы роста составят около 14%, а к 2030 г. рынок достигнет $202,8 млрд. По прогнозам «ТеДо», крупнейший сегмент рынка – «Мобильность» (его доля в 2024 г. – 47% всего мирового рынка ассистивных технологий) – сохранит лидирующие позиции. Его CAGR оценивается в 12%, а к 2030 г. сегмент займет 41% рынка ($84 млрд).
В тройку мировых лидеров также входят сегменты нейро- и когнитивных решений (27%) и слуховых устройств (16%). В «ТеДо» считают, что к 2030 г. произойдет перераспределение рынка в пользу сегмента нейро- и когнитивных функций, который будет расти в среднем на 22% в год и увеличит свою долю до 39% рынка. Тогда как доля сегмента слуховых аппаратов сократится до 10% к 2030 г.
