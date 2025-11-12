Газета
Главная / Бизнес /

Почему средняя цена на нефть в 2026 году продолжит снижаться

Эксперты ждут дальнейшего роста добычи и опасаются новых геополитических сложностей
Василий Милькин
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Средняя стоимость эталонного сорта нефти Brent в 2026 г. может снизиться на 8% к уровню этого года до $63,1/барр. на фоне увеличения предложения сырья на рынке. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept (бывшее подразделение KPMG в России), с которым ознакомились «Ведомости». Оценка сделана на основе данных консенсус-прогноза более 60 аналитических компаний, агентств и инвестбанков. В этом году, по прогнозам аналитиков, средняя цена Brent снизится в годовом выражении на 14,5% до $68,8/барр. В 2024 г. средняя цена на нефть Brent была на уровне $80,5/барр., в 2023 г. – $82,5/барр.

В августе этого года аналитики прогнозировали цену на нефть в 2026 г. на уровне $64,9/барр. Таким образом, текущая оценка понижена на 3%. В ноябре 2024 г. прогноз был существенно выше – $70,9/барр., теперь относительно этого уровня ожидания понижены на 11%.

