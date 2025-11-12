Не все автоконцерны КНР успели начать отзыв проблемных грузовиков

«Дунфэн мотор рус» в конце октября направил в Росстандарт на согласование программу по устранению недостатков на моделях грузовиков Dongfeng, сказал «Ведомостям» руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей компании в России Никита Чурсин. По его словам, ведомство в течение 30 дней должно дать ответ, после чего в компании рассчитывают пройти необходимые процедуры для возвращения техники на рынок.