Авто

Не все автоконцерны КНР успели начать отзыв проблемных грузовиков

Производители и Росстандарт договариваются об условиях урегулирования сложившейся ситуации
Артем Гришков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Отзывные кампании по проблемным китайским грузовикам в России так и не начались, выяснили «Ведомости». Пока Росстандарт согласовал их проведение только двум производителям – Shacman и Sitrak – из пяти, техника которых попала под запрет в этом году.

«Дунфэн мотор рус» в конце октября направил в Росстандарт на согласование программу по устранению недостатков на моделях грузовиков Dongfeng, сказал «Ведомостям» руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей компании в России Никита Чурсин. По его словам, ведомство в течение 30 дней должно дать ответ, после чего в компании рассчитывают пройти необходимые процедуры для возвращения техники на рынок.

