«Лента» вслед за X5 запускает отдельное направление готовой еды

Эксперты пока не причисляют «Ленту» к лидерам сегмента готовых блюд. Независимый консультант поставщиков торговых сетей и основатель телеграм-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин считает, что на данный момент эта сеть отстает по развитию данного направления от X5, «Магнита» и «Азбуки вкуса». Это подтверждают и в «Infoline-аналитике». По ее подсчетам, компания занимает шестое место на рынке продаж готовой еды среди ритейлеров, уступая X5, «Магниту», «Вкусвиллу», «Самокату» и «Яндекс лавке». В целом же этот сегмент (без учета замороженной продукции) по итогам 2025 г. вырастет на 22% – до 1,17 трлн руб. с НДС, а доля этой категории в розничном товарообороте увеличится на 0,3 п. п. до 3,9%.