«Лента» вслед за X5 запускает отдельное направление готовой еды

Эта сеть пока уступает конкурентам по развитию данного сегмента
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Готовая еда для «Ленты» выпускается как в гипермаркетах, так и на централизованных производствах при распределительных центрах, уточнил ее представитель. В первых изготавливают выпечку и кулинарию, на последних – хлебобулочные изделия, мясную и рыбную продукцию, полуфабрикаты и кулинарию. Оттуда эти товары поступают в магазины малых форматов. Сеть уже развивает ряд собственных брендов готовой еды, среди которых «Лента Fresh», «Друже», «Теплый дар», Wish Fish и проч., добавляет собеседник «Ведомостей».

Эксперты пока не причисляют «Ленту» к лидерам сегмента готовых блюд. Независимый консультант поставщиков торговых сетей и основатель телеграм-канала «Продукт медиа» Михаил Лачугин считает, что на данный момент эта сеть отстает по развитию данного направления от X5, «Магнита» и «Азбуки вкуса». Это подтверждают и в «Infoline-аналитике». По ее подсчетам, компания занимает шестое место на рынке продаж готовой еды среди ритейлеров, уступая X5, «Магниту», «Вкусвиллу», «Самокату» и «Яндекс лавке». В целом же этот сегмент (без учета замороженной продукции) по итогам 2025 г. вырастет на 22% – до 1,17 трлн руб. с НДС, а доля этой категории в розничном товарообороте увеличится на 0,3 п. п. до 3,9%.

