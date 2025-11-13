Газета
«Спортмастер» закрыл магазины спортивной одежды Urban Vibes

Многие бренды подобного профиля не выдерживают конкуренции с онлайн-ритейлерами
Валерия Кузьменко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Принадлежащая крупнейшему ритейлеру спортивных товаров «Спортмастер» сеть мультибрендовых магазинов обуви для активного образа жизни Urban Vibes прекратила работу. По крайней мере, ее интернет-сайт не функционирует, а торговые точки на «Яндекс картах» числятся как закрытые. Эту информацию подтвердил и оператор горячей линии сети. По его словам, площадки бренда перестали работать еще 21 октября. О его уходе с рынка знают и в консалтинговой компании CORE.XP. В самом «Спортмастере» от комментариев отказались.

Urban Vibes был запущен в июне 2020 г. Его торговые точки заняли площади бывших магазинов американского бренда спортивной одежды и обуви Under Armour, которые закрылись в 2019 г. На странице Urban Vibes во «В контакте» (последний пост там датирован мартом 2025 г.) сказано, что сеть насчитывала 17 площадок. Руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая отмечает, что на конец первого полугодия этого года в Москве работало девять торговых точек этого бренда.

