Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Металлурги ожидают снижения экспортной цены на сталь до минимума за девять лет

Рентабельность экспорта снижается, но при падении спроса на сталь в России поставки за рубеж растут
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя экспортная цена на российскую сталь снизится в 2025 г. на 12% к уровню прошлого года до $461/т – это минимум с 2016 г. Такая оценка приведена в презентации к выступлению президента ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупные российские предприятия черной металлургии) Алексея Сентюрина на конференции «Российский рынок металлов». Речь идет о стоимости горячекатаного стального проката на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море. В прошлом году средняя экспортная цена, по данным «Русской стали», снизилась на 11% до $523/т. Котировки падают с 2021 г., когда средняя цена достигла $861/т. В 2016 г. тонна стали FOB Черное море стоила $386/т.

Разница между стоимостью готовой стали и необходимого для ее выпуска сырья также снизилась до минимума с 2015 г. – $204/т, отмечается в презентации Сентюрина. За стоимость сырья взята цена так называемой «сырьевой корзины» (железная руда, лом и коксующийся уголь) на китайском рынке.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте