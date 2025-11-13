Металлурги ожидают снижения экспортной цены на сталь до минимума за девять лет

Средняя экспортная цена на российскую сталь снизится в 2025 г. на 12% к уровню прошлого года до $461/т – это минимум с 2016 г. Такая оценка приведена в презентации к выступлению президента ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупные российские предприятия черной металлургии) Алексея Сентюрина на конференции «Российский рынок металлов». Речь идет о стоимости горячекатаного стального проката на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море. В прошлом году средняя экспортная цена, по данным «Русской стали», снизилась на 11% до $523/т. Котировки падают с 2021 г., когда средняя цена достигла $861/т. В 2016 г. тонна стали FOB Черное море стоила $386/т.