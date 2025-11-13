Металлурги ожидают снижения экспортной цены на сталь до минимума за девять лет

Металлурги ожидают снижения экспортной цены на сталь до минимума за девять летРентабельность экспорта снижается, но при падении спроса на сталь в России поставки за рубеж растут
Средняя экспортная цена на российскую сталь снизится в 2025 г. на 12% к уровню прошлого года до $461/т – это минимум с 2016 г. Такая оценка приведена в презентации к выступлению президента ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупные российские предприятия черной металлургии) Алексея Сентюрина на конференции «Российский рынок металлов». Речь идет о стоимости горячекатаного стального проката на базисе FOB («с погрузкой на судно») Черное море. В прошлом году средняя экспортная цена, по данным «Русской стали», снизилась на 11% до $523/т. Котировки падают с 2021 г., когда средняя цена достигла $861/т. В 2016 г. тонна стали FOB Черное море стоила $386/т.
Разница между стоимостью готовой стали и необходимого для ее выпуска сырья также снизилась до минимума с 2015 г. – $204/т, отмечается в презентации Сентюрина. За стоимость сырья взята цена так называемой «сырьевой корзины» (железная руда, лом и коксующийся уголь) на китайском рынке.