Какие регионы России быстрее трезвеют

Акцизы на алкогольную продукцию с начала следующего года могут вновь подрасти. Обсуждается, что для алкоголя 18 градусов и крепче он вырастет с 740 до 824 руб. на 1 л спирта. Для алкоголя слабее 18 градусов его поднимут со 148 до 165 руб. Для пива повышение будет с 30 до 33 руб. за 1 л. С начала 2025 г. акцизы поднимали с отметок 643, 141 и 27 руб. соответственно.