Какие регионы России быстрее трезвеют

Какие регионы России быстрее трезвеютИз-за роста цен упали продажи спиртного, но поднялось незарегистрированное потребление
Потребление спиртного в России в октябре обновило минимум за 26 лет и составило 7,74 л алкоголя на человека, следует из опубликованных данных Росстата. Это на 5% меньше, чем в октябре 2024 г., подсчитали «Ведомости». Среднее за январь – октябрь 2025 г. потребление спиртного составило 8,14 л в годовом исчислении – почти столько же, сколько в 2024 г.
Цены на спиртное к сентябрю 2025 г. стали на 12% дороже того же месяца предыдущего года. Россияне стали покупать на 10% меньше спиртного: продажи за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года упали с 6,81 до 6,15 л на душу населения в годовом исчислении.
Но при этом разница между потреблением и продажами частично ушла в тень: неучтенка поднялась почти в 1,5 раза – с 1,3 в январе – сентябре 2024 г. до 2 л в таком же периоде текущего года.
Общественное здоровье
Минздрав планирует довести годовое потребление до 7,8 л на человека к 2030 г., что приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан. В октябре 2025 г. показатель уже был на этом уровне, но среднее за год потребление составит около 8,1 л, что будет несильно отличаться от уровня 2024 г.
Стремительнее всего потребление алкоголя сократилось в западных областях России: в Калининградской области (спад за январь – октябрь 2025 г. относительно 2024 г. был 22%), а также Белгородской (-20%), Смоленской (-18%), Иркутской (-18%) областях и Еврейской АО (-18%).
На снижение потребления повлияло помимо акцизов ужесточение региональных ограничений на продажу спиртного, говорит доцент кафедры менеджмента РАНХиГС (Президентской академии) в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. Так, в Калининградской области продажа алкоголя разрешена с 11.00 до 21.00, тогда как в большинстве регионов период продаж превышает 12 часов.
Еврейская АО остается среди лидеров по абсолютной величине потребляемого спиртного. В январе – октябре 2025 г. там пили 15 л в годовом исчислении, почти в 2 раза больше, чем в среднем по России. Больше было только в Ненецком АО (20 л), а замыкает тройку Чукотка (13 л).
На четверть больше потребление выросло в Удмуртии, Хакасии и на 20% – в Костромской области.
Из-под полы
Неучтенное потребление спиртного включает самогоноварение, нелегальный рынок, продукцию двойного назначения (вроде лосьонов и лекарственных средств) и туристическое потребление, следует из данных Росалкогольтабакконтроля и методики Минздрава.
Лидером по неучтенке также оказался Ненецкий АО, где показатель вырос с 9,2 л в 2024 г. до 12 л в 2025 г. На 2-м месте – Еврейская АО, где он тем не менее снизился, причем больше остальных регионов – с 8,7 до 6,9 л. Далее шли Пензенская область (6,1 л), Чукотка (5,8 л). Хакасия стала лидером по приросту неучтенки – с 1,6 до 5,6 л.
Относительно общего потребления доля неучтенки составила 2 из 8,14 л, или 25%. В 2024 г. доля была 16% – на минимальном за многие десятилетия уровне.
Существеннее всего расхождение по пиву. Его производство в первом полугодии 2025 г. выросло на 4% до 455 млн дал, а продажи упали на 16% до 291 млн дал, оценивает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Расхождение возникло из-за введения маркировки на пиво и пивные напитки, а также появления реестра производителей, полагает он.
Доля изымаемой водки выросла в первом полугодии 2025 г. с 1,3 до 1,6%, что оказалось максимальным значением с 2017 г.
Кроме того, в 2024 г. россияне потратили на маркетплейсах 259 млн руб. на наборы для приготовления настоек, писали «Ведомости» со ссылкой на отчет Moneyplace. Продажи выросли в 3,3 раза в натуральном значении. Также в январе – мае 2025 г. на 37% по сравнению с тем же периодом предыдущего года вырос объем продаж самогонных аппаратов, оценивали аналитики «АТОЛ онлайна».
В результате роста цен покупатели стали чаще уходить в теневой сектор, говорит Черниговский. Остается слабым контроль за онлайн-продажами, считает эксперт.
Акцизы трезвости
Акцизы на алкогольную продукцию с начала следующего года могут вновь подрасти. Обсуждается, что для алкоголя 18 градусов и крепче он вырастет с 740 до 824 руб. на 1 л спирта. Для алкоголя слабее 18 градусов его поднимут со 148 до 165 руб. Для пива повышение будет с 30 до 33 руб. за 1 л. С начала 2025 г. акцизы поднимали с отметок 643, 141 и 27 руб. соответственно.
Пиво оказалось самым подорожавшим. В сентябре 2025 г. 1 л напитка стоил в магазинах 198 руб. по сравнению со 168 руб. в сентябре 2024 г., или на 18% больше. Водка подорожала на 15% – с 743 до 855 руб. А вино – на 11–12%.
Продажи алкоголя в первой половине 2025 г. снизились на 10%, подсчитали «Ведомости» по недавно опубликованным данным Росстата. В январе – сентябре 2024 г. продали 76 млн дал в чистом спирте, тогда как за тот же период 2025 г. – 68 млн дал. Сильнее всего упал за эти периоды оборот пива – на 15%, тогда как алкогольной продукции стали продавать на 6% меньше.
Рост акцизов – основная причина повышения цен и снижения розничных продаж спиртного, сказали «Ведомостям» в Росалкогольтабакконтроле. Рост цен сильнее влияет на объемы покупок населения и алкоголь здесь не исключение, отметила профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына.
Вред мужчинам
В сентябре 2025 г. стало известно, что 25 человек умерли от суррогатного спиртного, проданного с рук в Ленинградской области. Его делали из метанола, и сырья у преступной группы было столько, что хватило бы отравить 2600 человек.
Рост неучтенного оборота сопровождает динамика отравлений, говорит Шапкин. Чтобы помешать этому, ввели более строгий учет метанола и спирта на фармацевтические цели. Сырье, которое попадало на рынок теневого производства алкоголя, стало исчезать, а остатки – изыматься с рынка. Но бутлегеры ищут новые лазейки. Поэтому важно усилить контроль за оборотом всех видов спиртов, эффективно блокировать онлайн-торговлю, пересмотреть лицензионные правила для малых населенных пунктов и вывести продажу алкоголя в отдельные специализированные магазины, добавляет Черниговский.
Потребление крепкого алкоголя тесно коррелирует с уровнем смертности в России, в особенности среди мужчин трудоспособного возраста, подчеркивал Минздрав со ссылкой на исследования. Именно алкоголь является основной причиной разрыва более чем в 10 лет ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин.
С пикового значения в 14,7 л в 2007 г. потребление уже упало почти в 2 раза к концу 2025 г. С того момента и к 2024 г. смертность мужчин 15–59 лет сократилась на треть, а алкоголиков и случайных отравлений спиртным стало в 3 раза меньше.
Сегодня наблюдается отчетливая поляризация потребления: почти не пьют или пьют легкие напитки самые молодые и самые пожилые, говорит Колосницына. А вот те, кому от 30 до 50–55, пьют много и все еще пьют водку. Борьбе с этим поможет развитие инфраструктуры здорового образа жизни, субсидирование досуга, спорта и культуры, особенно в селах и малых городах, полагает она.