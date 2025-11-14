Половина всех закрытий торговых точек пришлась на магазины одежды и обуви

На магазины одежды, обуви и аксессуаров в июле – сентябре 2025 г. пришлось 50% от всех закрытий точек в торговых центрах Москвы, эта доля оказалась на 12 п. п. выше, чем во II квартале. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP, с которым ознакомились «Ведомости». На следующую категорию – общепит – в III квартале пришлось лишь 10,5% закрытий. Абсолютное количество закрытых магазинов в III квартале в исследовании CORE.XP не указывается. В компании лишь приводят данные с начала года на конец июля 2025 г. по России в целом: за этот период, по данным аналитиков, закрыто свыше 320 магазинов в ТЦ.