Самарский металлургический завод вложит 20 млрд рублей в расширение производства

Самарский металлургический завод вложит 20 млрд рублей в расширение производстваЭто позволит компании увеличить долю на растущем рынке алюминиевого проката в России
Самарский металлургический завод (СМЗ; входит в холдинг «Промышленные инвестиции» предпринимателя Михаила Шелкова) построит комплекс мощностью 100 000 т в год для выпуска алюминиевого проката. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с планами компании, и подтвердил представитель предприятия.
Согласно планам компании, производственный комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2029 г. Сейчас ведется его проектирование.
