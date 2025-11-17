Газета
Самарский металлургический завод вложит 20 млрд рублей в расширение производства

Это позволит компании увеличить долю на растущем рынке алюминиевого проката в России
Василий Милькин
Юрий Стрелец / РИА Новости
Юрий Стрелец / РИА Новости

Самарский металлургический завод (СМЗ; входит в холдинг «Промышленные инвестиции» предпринимателя Михаила Шелкова) построит комплекс мощностью 100 000 т в год для выпуска алюминиевого проката. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с планами компании, и подтвердил представитель предприятия.

Согласно планам компании, производственный комплекс должен быть введен в эксплуатацию в 2029 г. Сейчас ведется его проектирование.

