Спрос на БАДы по итогам года может увеличиться на четверть

Спрос на БАДы по итогам года может увеличиться на четвертьЭто связано с ростом цен и трендом на здоровый образ жизни
Продажи биологически активных добавок (БАД) к пище в аптеках по итогам 2025 г. в денежном выражении могут вырасти на 25% год к году до 183,5 млрд руб., подсчитала аналитическая компания DSM Group. При этом в натуральном выражении, по ее данным, этот показатель, скорее всего, снизится на 1% до 404,3 млн упаковок. Похожую динамику рынок уже показывает по итогам января – сентября. За девять месяцев реализация такой продукции в деньгах увеличилась на 25% до 129,8 млрд руб., а в упаковках – снизилась на 2% до 295,5 млн шт.
Впрочем, директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков считает, что по итогам 2025 г. продажи добавок вырастут и в натуральном выражении – примерно на 11% до 500 млн упаковок. Это, по его словам, случится впервые после стагнации сегмента в 2022–2024 гг. В деньгах он прогнозирует увеличение оборота на 16–17%, что соответствует средним ежегодным темпам развития сегмента. По данным RNC Pharma, за девять месяцев реализация БАДов в рублях уже прибавила 17% год к году. Абсолютные цифры компания не приводит. Представитель оператора системы маркировки ЦРПТ («Честный знак») добавляет, что за апрель – сентябрь 2025 г. продажи такой продукции выросли в 2,5 раза до 148,8 млрд руб. и в 2,3 раза (данные по упаковкам организация не приводит) соответственно. Такую динамику он объясняет постепенным выводом немаркированных остатков (маркировка добавок началась с 1 марта 2025 г.).