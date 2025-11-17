Спрос на БАДы по итогам года может увеличиться на четверть

Впрочем, директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков считает, что по итогам 2025 г. продажи добавок вырастут и в натуральном выражении – примерно на 11% до 500 млн упаковок. Это, по его словам, случится впервые после стагнации сегмента в 2022–2024 гг. В деньгах он прогнозирует увеличение оборота на 16–17%, что соответствует средним ежегодным темпам развития сегмента. По данным RNC Pharma, за девять месяцев реализация БАДов в рублях уже прибавила 17% год к году. Абсолютные цифры компания не приводит. Представитель оператора системы маркировки ЦРПТ («Честный знак») добавляет, что за апрель – сентябрь 2025 г. продажи такой продукции выросли в 2,5 раза до 148,8 млрд руб. и в 2,3 раза (данные по упаковкам организация не приводит) соответственно. Такую динамику он объясняет постепенным выводом немаркированных остатков (маркировка добавок началась с 1 марта 2025 г.).