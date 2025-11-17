Газета
Крупнейшие туристические проекты за год подорожали до 6,2 трлн рублей

«Ведомости» составили список 50 самых масштабных строящихся и проектируемых курортов
Артем Косенок
Конкурсная концепция курорта «Новая Анапа»
Конкурсная концепция курорта «Новая Анапа» / Творческие технологии

В России финансируется более полусотни крупных туристических проектов от 10 млрд руб. каждый. Их общая стоимость превышает 6,2 трлн руб., за последний год этот показатель увеличился примерно на 20%, или на 1 трлн руб., следует из открытых источников и заявлений официальных лиц, которые собрали «Ведомости».

Половина этих объектов находится на стадии проектирования, оставшуюся часть начали строить.

