Крупнейшие туристические проекты за год подорожали до 6,2 трлн рублей«Ведомости» составили список 50 самых масштабных строящихся и проектируемых курортов
В России финансируется более полусотни крупных туристических проектов от 10 млрд руб. каждый. Их общая стоимость превышает 6,2 трлн руб., за последний год этот показатель увеличился примерно на 20%, или на 1 трлн руб., следует из открытых источников и заявлений официальных лиц, которые собрали «Ведомости».
Половина этих объектов находится на стадии проектирования, оставшуюся часть начали строить.
Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам