Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Хабаровскому судостроительному заводу нашли интересантов

На верфи могут разместить производство электросудов или судоремонтную базу
Светлана Афонина
Игорь Онучин / РИА Новости
Игорь Онучин / РИА Новости

Хабаровскому судостроительному заводу (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), который будет передан на баланс региона, нашли двух потенциальных инвесторов для его перезапуска. Переговоры ведутся с производителем электросудов компанией «Эмпериум» (входит в АФК «Система»), а также с Восточно-Сибирским речным пароходством (ВСРП, входит в иркутскую группу «Истлэнд»). Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров.

«Эмпериум» в мае подписал соглашение с Хабаровским краем о развитии водного пассажирского электротранспорта в акваториях края. В рамках этого сотрудничества компания планирует арендовать стапели для строительства судов на ХСЗ, говорил генеральный директор «Эмпериума» Андрей Бубнов. По его словам, первым проектом на ХСЗ может стать пассажирское прогулочное судно, после чего не исключено строительство паромов и скоростного пассажирского флота.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь