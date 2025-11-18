Хабаровскому судостроительному заводу нашли интересантов

Хабаровскому судостроительному заводу нашли интересантовНа верфи могут разместить производство электросудов или судоремонтную базу
Хабаровскому судостроительному заводу (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), который будет передан на баланс региона, нашли двух потенциальных инвесторов для его перезапуска. Переговоры ведутся с производителем электросудов компанией «Эмпериум» (входит в АФК «Система»), а также с Восточно-Сибирским речным пароходством (ВСРП, входит в иркутскую группу «Истлэнд»). Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров.
«Эмпериум» в мае подписал соглашение с Хабаровским краем о развитии водного пассажирского электротранспорта в акваториях края. В рамках этого сотрудничества компания планирует арендовать стапели для строительства судов на ХСЗ, говорил генеральный директор «Эмпериума» Андрей Бубнов. По его словам, первым проектом на ХСЗ может стать пассажирское прогулочное судно, после чего не исключено строительство паромов и скоростного пассажирского флота.