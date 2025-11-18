Хабаровскому судостроительному заводу нашли интересантов

Хабаровскому судостроительному заводу (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), который будет передан на баланс региона, нашли двух потенциальных инвесторов для его перезапуска. Переговоры ведутся с производителем электросудов компанией «Эмпериум» (входит в АФК «Система»), а также с Восточно-Сибирским речным пароходством (ВСРП, входит в иркутскую группу «Истлэнд»). Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров.