Изменение программы гражданской авиации состоится не ранее 2026 года

Ожидается, что сертификация МС-21 завершится в конце 2026 г., SJ-100 – в конце 2025 – начале 2026 г., после чего начнется их серийное производство. При этом изначально предполагалось, что новая версия КПГА будет представлена в конце 2025 г. «Торопить события не будем, дождемся завершения сертификации», – сказал Мантуров. По его словам, принципы подготовки документа в этот раз кардинально не отличаются от тех, что применялись правительством при разработке программы в 2022 г.