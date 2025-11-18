Изменение программы гражданской авиации состоится не ранее 2026 года

Изменение программы гражданской авиации состоится не ранее 2026 годаДокумент обновят после завершения сертификации импортозамещенных МС-21 и SJ-100
Правительство будет готово опубликовать новую комплексную программу развития авиатранспортной отрасли РФ (КПГА) до 2030 г. после завершения сертификации импортозамещенных версий российских гражданских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow 2025.
Ожидается, что сертификация МС-21 завершится в конце 2026 г., SJ-100 – в конце 2025 – начале 2026 г., после чего начнется их серийное производство. При этом изначально предполагалось, что новая версия КПГА будет представлена в конце 2025 г. «Торопить события не будем, дождемся завершения сертификации», – сказал Мантуров. По его словам, принципы подготовки документа в этот раз кардинально не отличаются от тех, что применялись правительством при разработке программы в 2022 г.