Tutu.ru купил один из старейших туристических сайтов – Travel.ru

Его стоимость оценивается в сотни миллионов рублей
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Операционная компания сервиса организации путешествий Tutu.ru – ООО «Новые туристические технологии» (НТТ) – 11 ноября стала владельцем товарного знака «Travel.ru туризм и путешествия», обнаружили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». А в августе 2025 г. ей же перешел и сам домен travel.ru.

Первый до этого принадлежал ООО «Технологии туризма», второй – американской Rus Travel Group Ltd. В Tutu.ru и «Технологиях туризма» от комментариев отказались, связаться с Rus Travel Group Ltd. не удалось.

