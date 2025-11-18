Tutu.ru купил один из старейших туристических сайтов – Travel.ru

Tutu.ru купил один из старейших туристических сайтов – Travel.ruЕго стоимость оценивается в сотни миллионов рублей
Операционная компания сервиса организации путешествий Tutu.ru – ООО «Новые туристические технологии» (НТТ) – 11 ноября стала владельцем товарного знака «Travel.ru туризм и путешествия», обнаружили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». А в августе 2025 г. ей же перешел и сам домен travel.ru.
Первый до этого принадлежал ООО «Технологии туризма», второй – американской Rus Travel Group Ltd. В Tutu.ru и «Технологиях туризма» от комментариев отказались, связаться с Rus Travel Group Ltd. не удалось.
