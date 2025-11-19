Газета
Ввоз СПГ в Европу за 10 месяцев вырос на 30% и превысил импорт за 2024 год

Это вызвано увеличением спроса на топливо, снижением трубопроводного импорта и падением добычи газа
Василий Милькин
Сергей Красноухов / ТАСС
Сергей Красноухов / ТАСС

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) в январе – октябре 2025 г. увеличился на 30% в годовом выражении и достиг 105,4 млн т. Об этом говорится в ноябрьском докладе Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). В результате объем поставок за 10 месяцев уже превысил объем импорта за весь прошлый год (101,2 млн т), отмечает организация.

В октябре импорт СПГ в Европу вырос относительно уровня того же месяца 2024 г. в 1,5 раза до 11,18 млн т. Это самый высокий показатель с марта этого года и рекордный для октября.

