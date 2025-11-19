«Магнит» возобновил развитие сети жестких дискаунтеров

Директор формата дискаунтеров «Магнита» Анжела Рябова возобновление экспансии В1 подтвердила. Сейчас эта сеть, по ее словам, начитывает порядка 160 торговых точек. Сколько их было закрыто и сколько открыто, она не уточнила.