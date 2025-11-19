«Магнит» возобновил развитие сети жестких дискаунтеров

«Магнит» возобновил развитие сети жестких дискаунтеровРитейлер после паузы открыл несколько магазинов «Первый выбор» в Подмосковье и регионах
Ритейлер «Магнит» после перерыва начал открывать новые жесткие дискаунтеры «Первый выбор» (В1), обнаружили «Ведомости», изучив социальные сети бренда. Так, в сентябре он запустил такие магазины в Тверской области, а в октябре – точки в Московской и Владимирской областях.
Директор формата дискаунтеров «Магнита» Анжела Рябова возобновление экспансии В1 подтвердила. Сейчас эта сеть, по ее словам, начитывает порядка 160 торговых точек. Сколько их было закрыто и сколько открыто, она не уточнила.
