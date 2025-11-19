Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работуУ нее осталась только одна работающая пекарня
Судя по отзывам на «Яндекс картах», в работавших до последнего времени заведениях уже давно не работали банковские терминалы, гостей просили оплачивать заказ наличными или переводом. Связаться с представителем «Хлеба насущного» не удалось: его горячая линия не отвечает, а сервер не принимает электронные письма. Невозможно сделать и онлайн-заказ на сайте компании. Социальные сети бренда последний раз обновлялись в мае – августе. Представитель «Яндекс еды», выступающей партнером сети по доставке, сообщил, что ее блюда пока сохраняются в выдаче сервиса, воздержавшись от дальнейших комментариев.
На сайте сети, правда, указаны четыре функционирующих заведения в Москве, однако о прекращении работы одного из них (во 2-м Смоленском переулке) ранее сообщал отраслевой Telegram-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы». Он же обращал внимание и на закрытие еще одной точки – на Лесной улице (на сайте «Хлеба насущного» она отсутствует). На входных дверях еще двух кафе (на Ломоносовском и Мичуринском проспектах), указанных на портале сети, висят объявления о приостановке деятельности заведений «по техническим причинам», убедился корреспондент «Ведомостей».