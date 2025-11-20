Россияне все чаще выбирают воду со вкусами вместо газировки

Продажи питьевой воды со вкусами (лимона, яблока и т. д.) по итогам девяти месяцев выросли в натуральном выражении на 21,9% год к году, при этом реализация газированных напитков и воды без вкуса сократилась на 2,4 и 3,9% соответственно. Такие данные приводит агентство «Нильсен», не называя абсолютные цифры. Компания фактически указывает на переток покупателей из одной категории в другую. Продажи газированной воды в январе – сентябре снизились на 55,65 млн л, примерно на столько же – на 56,08 млн л – увеличился сбыт воды со вкусами. Получается, что общий объем реализации этих напитков за данный период составил 2,26 млрд и 312,1 млн л соответственно.