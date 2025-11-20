«Газпром нефть» и «Газпром» готовы продать доли в сербской NIS

Министр добавила, что правительство Сербии заинтересовано в продолжении работы принадлежащего NIS НПЗ в г. Панчево и обеспечении поставок нефти на него. NIS через своих юристов подала запрос в правительство США о продлении лицензии нефтекомпании, сообщила она. Это, по словам Джедович-Ханданович, должно дать возможность продолжать поставки сырья на НПЗ для обеспечения его работы в условиях санкций США. Она отметила, что нефть по Адриатическому нефтепроводу (оператором является хорватская госкомпания JANAF. – «Ведомости») не поступает в Сербию уже 43 дня, но граждане страны пока этого не почувствовали.