Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром нефть» и «Газпром» готовы продать доли в сербской NIS

Стоимость всей компании эксперты оценивают в $1,2–1,7 млрд
Василий Милькин
Илья Лакстыгал
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские акционеры – «Газпром нефть» и «Газпром» – согласились продать доли в сербской нефтяной компании NIS («Нафтна индустрија Србије»). Об этом 19 ноября сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Покупатель этих долей пока не раскрывается, сказала она, но уточнила, что ведутся «деловые переговоры между серьезными компаниями» (цитата по агентству «Танюг»).

Министр добавила, что правительство Сербии заинтересовано в продолжении работы принадлежащего NIS НПЗ в г. Панчево и обеспечении поставок нефти на него. NIS через своих юристов подала запрос в правительство США о продлении лицензии нефтекомпании, сообщила она. Это, по словам Джедович-Ханданович, должно дать возможность продолжать поставки сырья на НПЗ для обеспечения его работы в условиях санкций США. Она отметила, что нефть по Адриатическому нефтепроводу (оператором является хорватская госкомпания JANAF. – «Ведомости») не поступает в Сербию уже 43 дня, но граждане страны пока этого не почувствовали.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её