«Газпром нефть» и «Газпром» готовы продать доли в сербской NIS

«Газпром нефть» и «Газпром» готовы продать доли в сербской NISСтоимость всей компании эксперты оценивают в $1,2–1,7 млрд
Российские акционеры – «Газпром нефть» и «Газпром» – согласились продать доли в сербской нефтяной компании NIS («Нафтна индустрија Србије»). Об этом 19 ноября сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Покупатель этих долей пока не раскрывается, сказала она, но уточнила, что ведутся «деловые переговоры между серьезными компаниями» (цитата по агентству «Танюг»).
Министр добавила, что правительство Сербии заинтересовано в продолжении работы принадлежащего NIS НПЗ в г. Панчево и обеспечении поставок нефти на него. NIS через своих юристов подала запрос в правительство США о продлении лицензии нефтекомпании, сообщила она. Это, по словам Джедович-Ханданович, должно дать возможность продолжать поставки сырья на НПЗ для обеспечения его работы в условиях санкций США. Она отметила, что нефть по Адриатическому нефтепроводу (оператором является хорватская госкомпания JANAF. – «Ведомости») не поступает в Сербию уже 43 дня, но граждане страны пока этого не почувствовали.