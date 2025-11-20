Поставки отечественной дорожной техники на внутренний рынок упали на 41%Отрасль не справляется с высокой ключевой ставкой, спадом в строительстве и китайскими конкурентами
Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в январе – сентябре 2025 г. сократили отгрузки на внутренний рынок на 41% до 32,4 млрд руб. в годовом выражении. Об этом говорится в статистике ассоциации «Росспецмаш» (входят крупнейшие предприятия отрасли), с которой ознакомились «Ведомости».
Ассоциация фиксирует снижение отгрузок по большинству наименований техники. Поставки отечественных телескопических погрузчиков за девять месяцев упали на 86% в годовом выражении, кранов-трубоукладчиков – на 71%, катков – на 68%, гусеничных бульдозеров – на 57%, автокранов – на 50% и т. д. Исключением стали краны-манипуляторы и экскаваторы-погрузчики, уточнил представитель ассоциации. Отгрузки этих двух видов техники за январь – сентябрь 2025 г. выросли в годовом выражении на 24 и 38% соответственно. Абсолютные данные по категориям «Росспецмаш» не приводит.
При этом за первое полугодие 2025 г. отгрузки проседали год к году еще сильнее – на 45% до 21,1 млрд руб., сообщала ранее ассоциация.
Сокращение отгрузок российской ДСТ на внутренний рынок продолжается уже второй год подряд: в 2024 г. показатель снизился на 15% до 75,8 млрд руб. В 2023 г. выпуск отечественной ДСТ на рынок страны вырос на 19% до 89,2 млрд руб., следует из данных «Росспецмаша».
Основной проблемой для рынка ДСТ остается ключевая ставка ЦБ, которую в «Росспецмаше» называют «запредельной», несмотря на ее снижение с 21 до 16,5% в 2025 г. Это привело к снижению инвестиционной активности машиностроителей – предприятия ищут возможность сохранить свои коллективы и меняют технологические процессы внутри заводов, отмечает ассоциация. О схожей проблеме говорил в октябре «Ведомостям» совладелец «Ростсельмаша» (ведущий производитель сельхозтехники) Константин Бабкин. Компания, по словам бизнесмена, отказалась от долгосрочных инвестиций – в частности, от строительства завода гидростатических трансмиссий и модернизации завода точного литья (объем вложений в проекты оценивался в 17 млрд руб.).
Кроме того, складские запасы импортной техники по некоторым сегментам в первом полугодии 2025 г. достигли объемов, на реализацию которых потребуется больше года, говорится в сообщении «Росспецмаша» к статистике. Причем в некоторых видах ДСТ доля иностранных машин превышает 90%, подчеркивается в нем. Китайская техника с затоваренных складов продается по ценам до 40% ниже российских аналогов, отмечает гендиректор ассоциации «Спецавтопром» (входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную и специальную технику) Денис Кудрявцев. Переломить этот тренд без заградительных мер, защищающих отечественных производителей, не получится, считает он.
«Росспецмаш» традиционно предлагает применить тарифные меры в отношении импортной техники для защиты внутреннего рынка. Ассоциация также просит оказать финансовую поддержку заказчикам ДСТ – строительным, добывающим, коммунальным и другим предприятиям, а также самим производителям ДСТ через льготные кредиты, налоговые льготы, внедрение значительных предоплат по госконтрактам. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
Большинство российских производителей ДСТ несут убытки из-за отсутствия стабильного спроса, а оборотные средства компании направляют на сохранение квалифицированного персонала предприятий, говорит Кудрявцев. Помимо высокой ключевой ставки проблема сектора заключается в небольшом количестве торгов и аукционов в рамках госзакупок, продолжает он. Российские производители ДСТ не могут повышать производительность и эргономичность техники из-за невозможности вкладывать в разработку новых образцов и обновлять существующие модели, считает Кудрявцев.
Структуры государственной и муниципальной власти в январе – августе 2025 г. заключили 23 300 контрактов (в рамках 44-ФЗ) на строительство и ремонт автодорог на 1,02 трлн руб. Снижение к тому же периоду 2024 г. составило 25% в количестве контрактов и 11% в их стоимости, следует из данных сервиса «Контур.Закупки» («Ведомости» писали об этом 4 сентября). Объем жилищного строительства в России за девять месяцев 2025 г. сократился на 5,6% до 76,56 млн кв. м в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Кудрявцев прогнозирует, что по итогам года динамика рынка российской ДСТ сохранится в текущих показателях. Он допускает возможность банкротства ряда производителей в случае продолжения падения спроса на отечественную технику.
Снижение объема отгрузок ДСТ выглядит ожидаемым, так как ключевую ставку начали снижать поздно и не до такого уровня, чтобы оживить инвестиционный спрос, говорит руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. В результате клиенты либо растянули планы по обновлению парка ДСТ, либо отложили их, добавил он. В 2026 г. при базовом сценарии можно ожидать стагнации рынка ДСТ, но для этого необходимо дальнейшее снижение ключевой ставки, разгрузка складов у производителей и дилеров, а также предсказуемые правила по импорту и взиманию утилизационного сбора, перечисляет эксперт.
Кроме того, производителям необходима предсказуемая бюджетная повестка в части реализации инфраструктурных проектов, а также локализация критичных узлов, чтобы понимать полную стоимость владения техникой, добавил Арестов. Он прогнозирует, что улучшение ситуации на рынке ДСТ можно будет наблюдать уже в 2027–2028 гг., когда будут развернуты крупные инфраструктурные программы, а финансирование станет дешевле.