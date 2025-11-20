Поставки отечественной дорожной техники на внутренний рынок упали на 41%

Структуры государственной и муниципальной власти в январе – августе 2025 г. заключили 23 300 контрактов (в рамках 44-ФЗ) на строительство и ремонт автодорог на 1,02 трлн руб. Снижение к тому же периоду 2024 г. составило 25% в количестве контрактов и 11% в их стоимости, следует из данных сервиса «Контур.Закупки» («Ведомости» писали об этом 4 сентября). Объем жилищного строительства в России за девять месяцев 2025 г. сократился на 5,6% до 76,56 млн кв. м в годовом выражении, следует из данных Росстата.