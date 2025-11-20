«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit

Управляющий фондами «ВИМ Инвестиций» Магомед Асхабов сообщил, что партнеры реализовали все стратегические инициативы, которые были у них запланированы. У Mixit, по его словам, нет задач, для которых было бы необходимо выходить на публичный рынок. Компания продолжит развиваться как независимый бизнес, резюмировал он.