«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit

«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики MixitКомпания решила отказаться от IPO
управляющей производителем косметики Mixit. По 33,5% остаются у Елены Назаровой и Марины Пай. В Mixit на запрос «Ведомостей» не ответили.
Управляющий фондами «ВИМ Инвестиций» Магомед Асхабов сообщил, что партнеры реализовали все стратегические инициативы, которые были у них запланированы. У Mixit, по его словам, нет задач, для которых было бы необходимо выходить на публичный рынок. Компания продолжит развиваться как независимый бизнес, резюмировал он.
