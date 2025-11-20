Никитин доложил Путину о развитии авиации и железнодорожного транспорта

Никитин доложил Путину о развитии авиации и железнодорожного транспортаМинистр также рассказал о росте числа иностранных студентов в транспортных вузах
Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра транспорта Андрея Никитина. Глава ведомства отчитался об обстановке в транспортной сфере, сообщается на сайте Кремля.
Железнодорожный транспорт и строительство ВСМ
Никитин сообщил Путину, что железнодорожный сектор демонстрирует устойчивый рост: увеличиваются пассажирские перевозки, строится инфраструктура, обновляется контактная сеть и развивается сеть транспортно-логистических центров. Особое внимание уделено проекту высокоскоростных магистралей (ВСМ). По словам Никитина, работы развернуты на всей протяженности маршрута, на стройке задействовано более 10 000 человек и около 4000 единиц техники.
В производстве нового поезда участвуют порядка 150 российских предприятий – ВСМ позиционируется как проект «полноценного российского транспортного суверенитета». Никитин подчеркнул, что в таких климатических условиях ВСМ еще не строил никто, Россия будет первой.
Российская авиация и взаимодействие с другими странами
Никитин доложил о выполнении поручения президента по развитию региональных авиаперевозок: 54% рейсов выполняются вне Москвы. Количество стран с прямым авиасообщением увеличилось до 42, что на 19 больше, чем в 2022 г.
Отдельно Никитин рассказал о создании с нуля системы технического обслуживания иностранных самолетов. В этом задействованы 8000 инженеров, а сервис полностью локализован в России.
Морской транспорт
Министр транспорта подчеркнул значимость морских перевозок, на которые приходится 70% внешнеторговых грузов России. По его словам, на данный момент идет строительство спасательного флота для Северного морского пути и создание тренажеров для подготовки экипажей судов под флагом РФ. Кроме того, идет рост количества грузовых судов под флагом России и, в свою очередь, увеличение числа пассажиров морского транспорта.
В сфере речного флота Никитин выделил реконструкцию гидроузлов для увеличения глубин и развитие логистических центров. Он также рассказал о проекте «Речные магистрали», благодаря которому идет строительство скоростных судов на подводных крыльях и субсидирование перевозок. Никитин отметил рост речных перевозок на 20%.
Федеральные дороги и развитие беспилотного транспорта
Целями на 2030 г. стало довести до нормативов 85% федеральных дорог (на данный момент это число составляет 74,1%) и 60% региональных (сейчас 55,7%), отметил Никитин. Особое внимание уделяется дорогам к школам, больницам, туристическим и спортивным объектам.
Уже внедряются беспилотные грузовики. Они работают на М-11 и ЦКАД, в следующем году выйдут на М-12. Для регулировки данной сферы готовится новое законодательство, рассказал Никитин.
Путин отдельно поинтересовался сроками обхода Волгограда. Никитин подтвердил: работы завершат в этом году.
Городской транспорт и цифровые сервисы
Министр сообщил, что в год общественным транспортом пользуются 11 млрд пассажиров, 3 млрд приходится на метро. Ключевыми направлениями в этой сфере Никитин назвал обновление парка транспорта, сокращение времени в пути в мегаполисах, развитие «дом–дом» логистики, привязанной к ВСМ и авиации, и повышение связанности малых городов. Он рассказал, что сейчас в городском транспорте внедряется биометрия в метро (уже работает в пяти городах), цифровизация льгот. Кроме того, уже появляются беспилотные трамваи и поезда «Ласточка».
Международные коридоры и пункты пропуска
Никитин доложил о серьезном росте грузооборота с дружественными странами – в том числе со странами Африки. Пункты пропуска увеличили пропускную способность в 1,6 раза с 2020 г.
Образование, кадры и международный интерес
В транспортной системе обучаются почти полмиллиона студентов в 19 вузах и 86 филиалах, рассказал Никитин. Сейчас активно обучаются инженеры для ВСМ, специалисты по автономному судовождению и эксплуататоры судов с новыми энергетическими установками.
По его словам, также вырос интерес из-за рубежа: 10 000 иностранных студентов из 104 стран хотят изучать российские транспортные технологии. Планируется создать девять научных центров мирового уровня.