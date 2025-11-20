Никитин доложил Путину о развитии авиации и железнодорожного транспорта

Министр сообщил, что в год общественным транспортом пользуются 11 млрд пассажиров, 3 млрд приходится на метро. Ключевыми направлениями в этой сфере Никитин назвал обновление парка транспорта, сокращение времени в пути в мегаполисах, развитие «дом–дом» логистики, привязанной к ВСМ и авиации, и повышение связанности малых городов. Он рассказал, что сейчас в городском транспорте внедряется биометрия в метро (уже работает в пяти городах), цифровизация льгот. Кроме того, уже появляются беспилотные трамваи и поезда «Ласточка».