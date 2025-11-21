Газета
Главная / Бизнес /

Интеграция с системами ФНС обойдется e-commerce в 247 млн рублей в год

Требования затронут 35 крупнейших цифровых платформ, включая маркетплейсы и агрегаторы
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Операторам посреднических цифровых платформ, в том числе маркетплейсам, агрегаторам и другим онлайн-сервисам, придется ежегодно тратить около 247 млн руб. для выполнения требований по передаче информации в налоговые органы. Это следует из материалов к проекту постановления правительства (есть в распоряжении «Ведомостей»), разработанного Минфином в рамках закона о платформенной экономике. Закон был принят в июле 2025 г. и вступит в силу в октябре 2026 г.

Цель новшества – пресечение схем ухода от налогообложения за счет автоматизации передачи данных о рисках и формализации взаимодействия между платформами и ФНС, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Конкретные риски в документе не указаны. Можно предположить, что кроме риска дробления бизнеса передача данных позволит ФНС выявлять целый ряд других нарушений, полагает партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Это, например, неуплата или неполная уплата НДС при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), занижение выручки селлеров на величину агентского вознаграждения и других услуг платформы, неправомерное применение патентной системы налогообложения и налога на профдоход, а также фиктивная миграция в «УСН-офшоры», отмечает эксперт.

