Интеграция с системами ФНС обойдется e-commerce в 247 млн рублей в год

Цель новшества – пресечение схем ухода от налогообложения за счет автоматизации передачи данных о рисках и формализации взаимодействия между платформами и ФНС, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Конкретные риски в документе не указаны. Можно предположить, что кроме риска дробления бизнеса передача данных позволит ФНС выявлять целый ряд других нарушений, полагает партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Это, например, неуплата или неполная уплата НДС при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), занижение выручки селлеров на величину агентского вознаграждения и других услуг платформы, неправомерное применение патентной системы налогообложения и налога на профдоход, а также фиктивная миграция в «УСН-офшоры», отмечает эксперт.