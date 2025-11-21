Зачем «Еврохим» подал иск в российский суд к итальянской Maire

Зачем «Еврохим» подал иск в российский суд к итальянской MaireИстец пытается остановить вывод активов иностранными подрядчиками строительства аммиачного завода в Ленобласти
Компания «Еврохим Северо-Запад – 2» (ЕХСЗ-2), дочерняя компания российского производителя минудобрений «Еврохим», намерена взыскать 202,97 млрд руб. с итальянской инженерно-строительной группы Maire SpA из-за неисполнения ею обязательств по строительству нового производства аммиака и карбамида в Кингисеппе (Ленинградская обл.). Соответствующий иск был подан 19 ноября 2025 г. в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Maire является материнской компанией подрядчиков проекта ЕХСЗ-2 – итальянской Tecnimont SpA и ее российского дочернего общества ООО «МТ Руссия». В карточке дела они указаны в качестве третьих лиц. Группа выступала гарантом по договоренностям с «Еврохимом» и должна возместить убытки в случае неисполнения обязательств подрядчиками, сообщил представитель российской компании.