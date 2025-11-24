Минтранс предложил применять механизм «вези или плати» на ж/д добровольно

В записке отмечается, что сейчас устав предусматривает возможность заключения договоров об организации перевозок грузов, но не содержит положений об ответственности грузоотправителей. В результате РЖД, по сути, не имеет гарантий от них по предъявлению грузов к перевозке. Такие гарантии позволили бы загружать создаваемые инфраструктурные мощности, что создаст условия для более динамичного развития железнодорожной инфраструктуры, говорится в документе.