Количество дилерских контрактов китайской Kaiyi сократилось вдвое с начала года

Количество дилерских контрактов китайской автомобильной марки Kaiyi с января по октябрь 2025 г. сократилось с 76 до 40, сообщил «Ведомостям» представитель аналитического агентства «Автостат». Направление продаж Kaiyi было свернуто еще в начале года из-за отсутствия доходности, говорит источник «Ведомостей» в федеральном дилерском холдинге. Марка была убыточной, нормального продвижения со стороны дистрибутора и взаимодействия с ним не было, объясняет он.