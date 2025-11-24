Количество дилерских контрактов китайской Kaiyi сократилось вдвое с начала года

Количество дилерских контрактов китайской Kaiyi сократилось вдвое с начала годаБренд проигрывает конкуренцию более востребованным маркам из КНР
Количество дилерских контрактов китайской автомобильной марки Kaiyi с января по октябрь 2025 г. сократилось с 76 до 40, сообщил «Ведомостям» представитель аналитического агентства «Автостат». Направление продаж Kaiyi было свернуто еще в начале года из-за отсутствия доходности, говорит источник «Ведомостей» в федеральном дилерском холдинге. Марка была убыточной, нормального продвижения со стороны дистрибутора и взаимодействия с ним не было, объясняет он.
Прекратила продажи этого бренда примерно в середине года и другая межрегиональная дилерская сеть, говорит ее топ-менеджер. В качестве причин для этого он назвал отсутствие поставок со стороны завода-изготовителя.
