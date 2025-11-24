Фармпроизводители попросили отложить локализацию «сложных» субстанций

Ассоциация «Лекмедобращение» (объединяет производителей лекарств и медизделий) 16 ноября направила в Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) письмо со своими замечаниями по одному из документов, касающемуся так называемого механизма «второй лишний». «Ведомости» ознакомились с его копией. Авторы обращения опасаются, что производителям будет невыгодно локализовывать субстанции некоторых групп препаратов, исходя из предложенных министерством требований по данному механизму.