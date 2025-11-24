Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Фармпроизводители попросили отложить локализацию «сложных» субстанций

Иначе часть препаратов так и не начнет производиться в России
Полина Гриценко
Анна Киселева
Ведомости
Ведомости

Ассоциация «Лекмедобращение» (объединяет производителей лекарств и медизделий) 16 ноября направила в Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) письмо со своими замечаниями по одному из документов, касающемуся так называемого механизма «второй лишний». «Ведомости» ознакомились с его копией. Авторы обращения опасаются, что производителям будет невыгодно локализовывать субстанции некоторых групп препаратов, исходя из предложенных министерством требований по данному механизму.

Среди таких средств – лекарства против ВИЧ тенофовир и элсульфавирин, а также антибиотик линезолид и эрибулин для лечения рака молочной железы. В «Лекмедобращении» и Минпромторге эту информацию подтвердили.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте