Минпромторг проверит автотранспорт на кибербезопасность

Минпромторг готовит пилотный эксперимент по созданию Центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства (ТС). Такое поручение дал министр промышленности и торговли Антон Алиханов 21 октября («Ведомости» ознакомились с копией документа). Контроль за выполнением возложен на заместителя главы ведомства Василия Шпака, который 11 ноября разослал письмо о начале эксперимента ряду министерств и компаний, работающих в сфере транспорта и кибербезопасности.