Минпромторг проверит автотранспорт на кибербезопасность

Минпромторг проверит автотранспорт на кибербезопасностьДля этого будет создан специальный центр противодействия компьютерным атакам на транспорт
Минпромторг готовит пилотный эксперимент по созданию Центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства (ТС). Такое поручение дал министр промышленности и торговли Антон Алиханов 21 октября («Ведомости» ознакомились с копией документа). Контроль за выполнением возложен на заместителя главы ведомства Василия Шпака, который 11 ноября разослал письмо о начале эксперимента ряду министерств и компаний, работающих в сфере транспорта и кибербезопасности.
Центр обнаружения, следует из документов, должен выявлять уязвимости в автомобильном софте, собирать телематические данные о работе программных и аппаратных компонентов, проводить тесты на возможность несанкционированного воздействия на транспорт, выявлять нарушителей угроз безопасности и прорабатывать варианты защиты. Длительность эксперимента составит девять месяцев и будет проводиться на беспилотных грузовиках (ВАТС), электробусах, автомобилях госслужащих и ТС, перевозящих опасные грузы.