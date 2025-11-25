Росстандарт введет единый ГОСТ по цифровой маркировке продукции

Росстандарт возьмется за разработку ГОСТа по цифровой маркировке продукции, которая в перспективе может быть внедрена на уровне стран ЕАЭС. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. Разработка ГОСТа «Система цифровой маркировки и прослеживаемости продукции: ключевые требования. Термины и определения» включена в приказ об утверждении плана национальной стандартизации на 2026 г., добавил собеседник. По его словам, разработку должны начать в июне 2026 г. и закончить к декабрю 2026 г.