Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Росстандарт введет единый ГОСТ по цифровой маркировке продукции

Инициатива может быть распространена на страны ЕАЭС
Анна Устинова
Антон Новодережкин / ТАСС
Антон Новодережкин / ТАСС

Росстандарт возьмется за разработку ГОСТа по цифровой маркировке продукции, которая в перспективе может быть внедрена на уровне стран ЕАЭС. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ведомства. Разработка ГОСТа «Система цифровой маркировки и прослеживаемости продукции: ключевые требования. Термины и определения» включена в приказ об утверждении плана национальной стандартизации на 2026 г., добавил собеседник. По его словам, разработку должны начать в июне 2026 г. и закончить к декабрю 2026 г.

«Проект ГОСТа будет рассмотрен российскими экспертами, а после достижения консенсуса и утверждения стандарта на национальном уровне в России документ может быть предложен для рассмотрения на межгосударственном уровне в целях унификации терминологического базиса в части всех существующих систем маркировки и прослеживаемости продукции на уровне стран ЕАЭС и СНГ», – заявил представитель Росстандарта.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь