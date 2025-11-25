Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минпромторг заказал разработку семейства пропульсивных комплексов для катеров

Потенциальный объем внутреннего рынка может составить до 300 шт. в год за счет новых проектов и ремоторизации флота
Светлана Афонина
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

Минпромторг 21 ноября объявил открытый конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию линейки отечественных судовых пропульсивных комплексов (ПК) под шифром «Непоседа-2». Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок. ПК представляет собой систему из двигателя, движителя (в данном случае – водометного) и системы управления судном, которая координирует работу всех элементов.

Основой для семейства российских ПК станут серийные автомобильные дизельные двигатели, следует из документации закупки. В качестве потенциальных поставщиков в документе приводятся «Камаз», ЯМЗ и «Нижегородские грузовые автомобили» (оба – группа ГАЗ). Определить конкретную марку двигателя предстоит на стадии разработки технического проекта ПК, отмечается в техзадании.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её