Минпромторг заказал разработку семейства пропульсивных комплексов для катеров

Минпромторг 21 ноября объявил открытый конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию линейки отечественных судовых пропульсивных комплексов (ПК) под шифром «Непоседа-2». Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок. ПК представляет собой систему из двигателя, движителя (в данном случае – водометного) и системы управления судном, которая координирует работу всех элементов.