Минпромторг заказал разработку семейства пропульсивных комплексов для катеров

Минпромторг заказал разработку семейства пропульсивных комплексов для катеровПотенциальный объем внутреннего рынка может составить до 300 шт. в год за счет новых проектов и ремоторизации флота
Минпромторг 21 ноября объявил открытый конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию линейки отечественных судовых пропульсивных комплексов (ПК) под шифром «Непоседа-2». Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок. ПК представляет собой систему из двигателя, движителя (в данном случае – водометного) и системы управления судном, которая координирует работу всех элементов.
Основой для семейства российских ПК станут серийные автомобильные дизельные двигатели, следует из документации закупки. В качестве потенциальных поставщиков в документе приводятся «Камаз», ЯМЗ и «Нижегородские грузовые автомобили» (оба – группа ГАЗ). Определить конкретную марку двигателя предстоит на стадии разработки технического проекта ПК, отмечается в техзадании.