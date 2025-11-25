Продажи безлактозного молока в России растут быстрее традиционного

Продажи безлактозных молочных продуктов в России с октября 2024 г. по сентябрь 2025 г. выросли в денежном выражении на 84,1%, в натуральном – на 57,9%, подсчитала исследовательская компания NTech. В то же время, по ее данным, реализация традиционных молочных товаров увеличилась скромнее: на 19,5% в рублях и лишь на 1,8% в тоннах. Общий объем первого рынка на конец данного периода она оценивает в 35 млрд руб., или 135 000 т, второго – примерно в 3,4 трлн руб., или около 13,1 млн т.