Продажи безлактозного молока в России растут быстрее традиционного

Продажи безлактозного молока в России растут быстрее традиционногоЭто связано в том числе с трендом на здоровый образ жизни
Продажи безлактозных молочных продуктов в России с октября 2024 г. по сентябрь 2025 г. выросли в денежном выражении на 84,1%, в натуральном – на 57,9%, подсчитала исследовательская компания NTech. В то же время, по ее данным, реализация традиционных молочных товаров увеличилась скромнее: на 19,5% в рублях и лишь на 1,8% в тоннах. Общий объем первого рынка на конец данного периода она оценивает в 35 млрд руб., или 135 000 т, второго – примерно в 3,4 трлн руб., или около 13,1 млн т.
Рост спроса на безлактозную и альтернативную молочную продукцию фиксируют и другие исследовательские компании. По данным агентства «Нильсен», продажи первой категории в натуральном выражении прибавили почти 80% в онлайне и более 40% в офлайне, а растительных альтернатив – 26 и 16,3%. Абсолютные цифры оно не раскрывает. Похожую оценку приводит и «Infoline-аналитика». Там подсчитали, что за девять месяцев 2025 г. реализация безлактозной молочной продукции и ее аналогов увеличилась в физическом выражении на 48 и 19%, в денежном – на 65 и 34% соответственно.