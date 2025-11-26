Белоруссия резко увеличила продажу бензина через Петербургскую биржу

Белоруссия резко увеличила продажу бензина через Петербургскую биржуЭти поставки помогают сгладить ситуацию на топливном рынке России
В октябре 2025 г. Белоруссия существенно увеличила поставки бензина в Россию. Объем биржевых торгов белорусским топливом в прошлом месяце вырос в 47 раз в годовом выражении до 36 480 т, сообщил «Ведомостям» представитель Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа). К уровню сентября этого года объем торгов вырос почти втрое.
В ноябре рост поставок продолжается: за первые 19 дней месяца на бирже продано 21 720 т белорусского бензина, что в 7 раз больше показателя за сопоставимый период прошлого года. В сентябре поставки составляли 13 440 т, что на 20% больше, чем годом ранее.
