Белоруссия резко увеличила продажу бензина через Петербургскую биржу

В ноябре рост поставок продолжается: за первые 19 дней месяца на бирже продано 21 720 т белорусского бензина, что в 7 раз больше показателя за сопоставимый период прошлого года. В сентябре поставки составляли 13 440 т, что на 20% больше, чем годом ранее.