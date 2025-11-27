Газета
Минтранс предложил не пускать в порты гражданский флот старше 40 лет

Инициативу поддержали судостроители, но ожидаемо раскритиковали рыбопромышленники
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Екатерина Штукина / РИА Новости
Екатерина Штукина / РИА Новости

Минтранс разработал законопроект, вводящий поэтапный запрет на заход в российские порты для судов старше 40 лет. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом разработки инициативы. Проектом предполагается внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и закон о морских портах.

Наиболее существенные изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания, следует из документа. Для российских судов старше 30 лет вводится обязательное ежегодное освидетельствование (сейчас – раз в пять лет) в уполномоченных организациях, включая Российский морской регистр судоходства (РМРС). Иностранные суда этого возраста должны будут получать российское свидетельство сроком на шесть месяцев. Также предлагается установить полный запрет на заход в порты судов старше 40 лет, хотя правительство сможет делать исключения для отдельных типов судов. Законопроект также вводит ответственность грузовладельца за эксплуатацию небезопасного флота.

