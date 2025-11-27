Продавец обуви Ekonika и производитель косметики Mixit откроют кафе

Продавец обуви Ekonika и производитель косметики Mixit откроют кафеЭто позволит привлечь покупателей в магазины на фоне снижения офлайн-продаж
Сеть обуви и аксессуаров Ekonika подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в сфере общественного питания. Это следует из информации, размещенной на сайте Роспатента. Директор по маркетинговым коммуникациям этой компании Юлия Булгакова подтвердила, что ритейлер планирует запустить кафе под собственным брендом. Оно, по ее словам, откроется весной следующего года вместе с флагманским бутиком сети на Малой Бронной улице на Патриарших прудах. Другие детали она не раскрыла, сообщив лишь, что концепция заведения еще разрабатывается.
Судя по данным Роспатента, производитель уходовой косметики Mixit тоже планирует заниматься ресторанным бизнесом. Эта компания также подала заявку на регистрацию аналогичного товарного знака. Ее представитель говорит, что она намерена уже в середине декабря этого года запустить в бизнес-центре Comcity на Киевском шоссе, где находится ее головной офис, бьюти-кафе – оно объединит кофейню и магазин. По его словам, здесь посетители смогут как заказать блюда из меню, так и купить косметику Mixit. Наличие такой зоны в торговой точке увеличивает время посещения магазина и делает этот процесс более комфортным, добавляет собеседник «Ведомостей».