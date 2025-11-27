Продавец обуви Ekonika и производитель косметики Mixit откроют кафе

Судя по данным Роспатента, производитель уходовой косметики Mixit тоже планирует заниматься ресторанным бизнесом. Эта компания также подала заявку на регистрацию аналогичного товарного знака. Ее представитель говорит, что она намерена уже в середине декабря этого года запустить в бизнес-центре Comcity на Киевском шоссе, где находится ее головной офис, бьюти-кафе – оно объединит кофейню и магазин. По его словам, здесь посетители смогут как заказать блюда из меню, так и купить косметику Mixit. Наличие такой зоны в торговой точке увеличивает время посещения магазина и делает этот процесс более комфортным, добавляет собеседник «Ведомостей».