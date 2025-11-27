Страны Кимберлийского процесса не согласовали определение «кровавых алмазов»

В терминологии Кимберлийского процесса «конфликтные», или «кровавые», алмазы – это камни, добытые на территории, где ведутся военные действия, а доходы от их продажи используются для продолжения вооруженного конфликта с международно признанным правительством. Как правило, этот термин применяется к камням, добываемым в некоторых странах Африки. Кимберлийский процесс с 2003 г. препятствует попаданию таких алмазов на рынок.