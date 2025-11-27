Газета
Страны Кимберлийского процесса не согласовали определение «кровавых алмазов»

Украина, Великобритания, ЕС и ряд других стран хотели распространить его на драгоценные камни из России
Василий Милькин
Александр Рюмин / ТАСС
Александр Рюмин / ТАСС

Страны – участники Кимберлийского процесса (организация алмазодобывающих государств и стран – импортеров алмазов) отказались согласовать предложенную Украиной и еще пятью участниками организации (Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Австралия и Канада) формулировку для определения «конфликтных алмазов». Эти положения позволяли бы считать «конфликтными» и российские драгоценные камни. Это следует из сообщения Минфина России по итогам пленарного заседания рабочих органов стран процесса.

В терминологии Кимберлийского процесса «конфликтные», или «кровавые», алмазы – это камни, добытые на территории, где ведутся военные действия, а доходы от их продажи используются для продолжения вооруженного конфликта с международно признанным правительством. Как правило, этот термин применяется к камням, добываемым в некоторых странах Африки. Кимберлийский процесс с 2003 г. препятствует попаданию таких алмазов на рынок.

