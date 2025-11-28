«Росатом» заложил принадлежащие ему акции Fesco

Росатом заложил 92,5% акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), головной компании транспортной группы Fesco. Согласно документам, с которыми ознакомились «Ведомости», сейчас действует два залога. Первый был оформлен 14 мая 2025 г. и должен быть погашен до 30 ноября 2032 г., второй оформлен 3 июня 2025 г., срок погашения – до 30 ноября 2031 г. В обоих случаях заложены равные пакеты – по 46,26%, или 1 365 263 259 обыкновенных акций ДВМП (уставный капитал пароходства состоит из 2 951 250 000 акций номинальной стоимостью 1 руб.). Суммы займов и держатели залога не раскрываются.