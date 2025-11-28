Газета
Главная / Бизнес /

На «Авито» стали продавать ИИ-агентов для бизнеса

Такое решение можно получить иногда даже бесплатно, и эксперты считают, что такие продукты не являются надежными
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Пользователи «Авито» стали массово предлагать услуги по разработке ИИ-агентов. Стоимость таких услуг в опубликованных объявлениях начинается от 0 руб. и достигает 250 000 руб. По запросу «ИИ-агенты» «Ведомости» обнаружили в сервисе более 1000 объявлений.

В январе – октябре 2025 г. в сегменте деловых услуг на базе ИИ особенно заметно вырос интерес к задачам в сфере IT, дизайна и текстов: спрос на такие работы увеличился примерно в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель «Авито». Рост числа предложений по ИИ‑агентам и другим ИИ‑решениям связан с удешевлением и массовым распространением больших языковых моделей, а также с тем, что все больше бизнес‑процессов можно автоматизировать без сложной кастомной разработки, считает он.

