На «Авито» стали продавать ИИ-агентов для бизнеса

В январе – октябре 2025 г. в сегменте деловых услуг на базе ИИ особенно заметно вырос интерес к задачам в сфере IT, дизайна и текстов: спрос на такие работы увеличился примерно в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил представитель «Авито». Рост числа предложений по ИИ‑агентам и другим ИИ‑решениям связан с удешевлением и массовым распространением больших языковых моделей, а также с тем, что все больше бизнес‑процессов можно автоматизировать без сложной кастомной разработки, считает он.