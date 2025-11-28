Эксперты ожидают снижения добычи газа в России в 2025 году

Эксперты ожидают снижения добычи газа в России в 2025 годуА в следующем году производство вернется к росту на фоне восстановления экспорта
Добыча газа в России в 2025 г. снизится на 2% к уровню прошлого года до 673 млрд куб. м после роста на 7% годом ранее. Такой прогноз приводится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Он подготовлен на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний.
Основной причиной сокращения добычи будет снижение экспорта, полагают аналитики. При этом сократятся как поставки по трубопроводам, так и экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Трубопроводный экспорт, по оценкам аналитиков, снизится на 4% к уровню прошлого года до 114 млрд куб. м, поставки СПГ – на 6% до 44 млрд куб. м.
