Эксперты ожидают снижения добычи газа в России в 2025 году

Основной причиной сокращения добычи будет снижение экспорта, полагают аналитики. При этом сократятся как поставки по трубопроводам, так и экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Трубопроводный экспорт, по оценкам аналитиков, снизится на 4% к уровню прошлого года до 114 млрд куб. м, поставки СПГ – на 6% до 44 млрд куб. м.