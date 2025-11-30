Прибыль «Роснефти» за девять месяцев составила 277 млрд рублей

Прибыль «Роснефти» за девять месяцев составила 277 млрд рублейСущественное влияние на нее оказал высокий размер ключевой ставки ЦБ
Выручка и чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в январе – сентябре 2025 г. снизились на фоне падения цены на нефть на мировом рынке, укрепления рубля и ряда других негативных факторов. Об этом компания сообщила 28 октября.
Выручка компании за отчетный период составила 6,4 трлн руб. Она сократилась на 18% год к году. Показатель EBITDA за девять месяцев сократился на 29% до 1,6 трлн руб., что объясняется также индексацией тарифов естественных монополий.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», составила 277 млрд руб. (снижение в 3,3 раза). Существенное отрицательное влияние на размер показателя продолжает оказывать высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, указывает компания. Помимо этого, на динамику показателя в отчетном периоде негативно повлияли неденежные и разовые факторы.
Капитальные затраты «Роснефти» составили 1,1 трлн руб., что на 6% больше показателя за девять месяцев прошлого года. Динамика капзатрат обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, прежде всего на активах сегмента «Разведка и добыча».
Свободный денежный поток за отчетный период составил 591 млрд руб. Соотношение «Чистый долг/EBITDA» на конец сентября 2025 г. составило 1,3х и продолжает сохраняться на уровне существенно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями.
Добыча нефти в январе – сентябре 2025 г. составила 134,7 млн т (3,67 млн барр./сутки), в том числе в III квартале 2025 г. – 45,4 млн т. Динамика показателя обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ.
Добыча газа составила 58,2 млрд куб. м, или 1,3 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.)/сутки. Более трети добычи газа компании обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г. Общая добыча углеводородов за девять месяцев составила 182,6 млн т н. э. (4,97 млн барр. н.э./сутки).
Проходка в эксплуатационном бурении превысила 9 млн м, в эксплуатацию введено 2200 новых скважин, 74% из них – горизонтальные. На суше «Роснефть» выполнила 1200 погонных км сейсмических работ 2Д и 3500 кв. км сейсмических работ 3Д. Завершены испытанием 38 поисково-разведочных скважин с успешностью 95%.
Объем переработки нефти в январе – сентябре 2025 г. составил 57,7 млн т. На внутренний рынок поставлено 30,7 млн т нефтепродуктов, в том числе 9,5 млн т бензина и 12,3 млн т дизельного топлива. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже реализовано 7,1 млн т бензина и дизельного топлива, что в 1,8 раза выше норматива.
Комментируя финансовые и операционные результаты компании, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что компания работала в условиях ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цен на фоне роста предложения нефти. Он напомнил, что в ноябре международные энергетические агентства в очередной раз повысили прогноз профицита на рынке нефти в IV квартале 2025 г. и в первом полугодии 2026 г., несмотря на замедление темпов роста добычи ОПЕК.
Сечин добавил, что несмотря на негативный внешний фон, интересы акционеров остаются одним из главных приоритетов «Роснефти». 17 ноября совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров на внеочередном заочном голосовании принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 11,56 руб. на акцию. В общей сложности на выплату дивидендов предлагается направить 122,5 млрд руб., или 50% чистой прибыли за первое полугодие 2025 г.