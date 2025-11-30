Прибыль «Роснефти» за девять месяцев составила 277 млрд рублей

Комментируя финансовые и операционные результаты компании, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что компания работала в условиях ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цен на фоне роста предложения нефти. Он напомнил, что в ноябре международные энергетические агентства в очередной раз повысили прогноз профицита на рынке нефти в IV квартале 2025 г. и в первом полугодии 2026 г., несмотря на замедление темпов роста добычи ОПЕК.