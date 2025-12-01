Скидка на российскую нефть Urals выросла до максимума более чем за два года

В период с 1 по 18 ноября средний дисконт на российскую нефть сорта Urals к стоимости эталонной Brent при отгрузках в крупнейших экспортных портах – Приморске в Ленинградской области и Новороссийске – составлял $18,4/барр. Это следует из данных инвестиционной компании «Ренессанс капитал», с которыми ознакомились «Ведомости». Для сравнения: в октябре скидка находилась на уровне $13/барр., а до этого ее максимальное значение в этом году составляло $14,8/барр. (в марте). Выше текущего уровня дисконт в последний раз был в июле 2023 г. – $18,5/барр.