Главная / Бизнес /

Скидка на российскую нефть Urals выросла до максимума более чем за два года

Она будет снижаться по мере адаптации российских нефтяников к новым санкциям США
Василий Милькин
ANADOLU VIA AFP
ANADOLU VIA AFP

В период с 1 по 18 ноября средний дисконт на российскую нефть сорта Urals к стоимости эталонной Brent при отгрузках в крупнейших экспортных портах – Приморске в Ленинградской области и Новороссийске – составлял $18,4/барр. Это следует из данных инвестиционной компании «Ренессанс капитал», с которыми ознакомились «Ведомости». Для сравнения: в октябре скидка находилась на уровне $13/барр., а до этого ее максимальное значение в этом году составляло $14,8/барр. (в марте). Выше текущего уровня дисконт в последний раз был в июле 2023 г. – $18,5/барр.

Увеличение скидки связано с ужесточением санкций США, пояснил «Ведомостям» аналитик ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Марк Шумилов.

