Роль ГЧП в финансировании инфраструктуры в ближайшие годы будет расти

Роль ГЧП в финансировании инфраструктуры в ближайшие годы будет растиАктивная фаза крупных строек совпадет с циклом снижения ключевой ставки
Объем ежегодных капитальных вложений в инфраструктурные проекты, реализуемые на основе форм государственно-частного партнерства (ГЧП), составит в 2026–2027 гг. 1,8 трлн руб. и 1,68 трлн руб. соответственно. Об этом говорится в обзоре «ВТБ инфраструктурного холдинга», который есть у «Ведомостей». Основными формами ГЧП помимо самого государственно-частного и муниципально-частного партнерства являются концессия, контракты жизненного цикла, офсетные контракты и др.
Для сравнения: фактический объем таких капвложений за 2024 г. составил чуть более 1 трлн руб., ожидаемый в этом году – 1,18 трлн руб. Прогноз на 2028 г. предполагает некоторое снижение показателя к 2027 г. – до 1,53 трлн руб., что все равно будет существенно выше значений 2024–2025 гг.