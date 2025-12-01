Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Роль ГЧП в финансировании инфраструктуры в ближайшие годы будет расти

Активная фаза крупных строек совпадет с циклом снижения ключевой ставки
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем ежегодных капитальных вложений в инфраструктурные проекты, реализуемые на основе форм государственно-частного партнерства (ГЧП), составит в 2026–2027 гг. 1,8 трлн руб. и 1,68 трлн руб. соответственно. Об этом говорится в обзоре «ВТБ инфраструктурного холдинга», который есть у «Ведомостей». Основными формами ГЧП помимо самого государственно-частного и муниципально-частного партнерства являются концессия, контракты жизненного цикла, офсетные контракты и др.

Для сравнения: фактический объем таких капвложений за 2024 г. составил чуть более 1 трлн руб., ожидаемый в этом году – 1,18 трлн руб. Прогноз на 2028 г. предполагает некоторое снижение показателя к 2027 г. – до 1,53 трлн руб., что все равно будет существенно выше значений 2024–2025 гг.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте