Роль ГЧП в финансировании инфраструктуры в ближайшие годы будет расти

Для сравнения: фактический объем таких капвложений за 2024 г. составил чуть более 1 трлн руб., ожидаемый в этом году – 1,18 трлн руб. Прогноз на 2028 г. предполагает некоторое снижение показателя к 2027 г. – до 1,53 трлн руб., что все равно будет существенно выше значений 2024–2025 гг.