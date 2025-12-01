Россияне стали чаще покупать ювелирные изделия за рубежом

Россияне стали чаще покупать ювелирные изделия за рубежомЭто связано с восстановлением сегмента после пандемии и появлением компаний, которые научились обходить санкции
Россияне за 10 месяцев 2025 г. потратили на покупку ювелирных украшений из-за рубежа на площадке CDEK.Shopping 151 млн руб., сообщает сам сервис трансграничной торговли. По словам его представителя, это в четыре раза больше, чем было в аналогичный период годом ранее. Количество заказов такой продукции за это же время увеличилось в три раза, указывает собеседник «Ведомостей». Он также добавляет, что ювелирные изделия стали самой быстрорастущей категорией среди украшений: на нее приходится 63% всех заказов. Еще 33% занимают часы, остальное – бижутерия. Средний чек покупки такой продукции, по его словам, составил 53 000 руб. Для сравнения: на часы граждане страны в среднем тратили около 30 000 руб., а на бижутерию – 17 000 руб.
Общий объем трансграничных покупок ювелирных изделий по итогам 9 месяцев 2025 г. генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов оценивает в 730 млн руб., при этом реализация такой продукции внутри страны, по его данным, составила 347 млрд руб. Он подтверждает, что этот сегмент сейчас активно восстанавливается после окончания пандемии коронавируса. Впрочем, по его словам, рост характерен для всех товарных категорий. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров утверждает, что объем трансграничной торговли за три квартала 2025 г. увеличился на 53% до 320 млрд руб., в то время как локальный рынок – лишь на 27,7% до 9,5 трлн руб.
Восстановление рынка происходит благодаря российским компаниям, которые смогли наладить закупки у иностранных продавцов для перепродажи российским потребителям, добавляет Серов. Такая тенденция, по его словам, говорит не о смещении потребительского спроса в сторону зарубежных производителей, а о росте доверия к специализированным сервисам. Бурмистров же обращает внимание и на укрепление рубля, ускорение доставки маркетплейсами, а также упрощение некоторыми участниками рынка процедур возврата товаров, доставленных из-за границы.
Продажи ювелирных изделий в России за девять месяцев выросли на 11%, говорят в компании Sokolov. По ее данным, темпы развития этого сегмента начали замедляться: общий объем реализации такой продукции по итогам трех кварталов 2024 г. составил 26,3% (до 312 млрд руб.). Бурмистров также утверждает, что спрос на этом рынке начал замедляться. По словам директора по маркетингу ювелирной сети «585 Золотой» Станислава Колоскова, если в январе – октябре прошлого года продажи выросли на 28%, то за это же время 2025 г. лишь на 19%. Бурмистров объясняет это переходом граждан к модели активной экономии на фоне дорогих кредитов и снижения уровня потребительской уверенности.