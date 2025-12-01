Россияне стали чаще покупать ювелирные изделия за рубежом

Россияне за 10 месяцев 2025 г. потратили на покупку ювелирных украшений из-за рубежа на площадке CDEK.Shopping 151 млн руб., сообщает сам сервис трансграничной торговли. По словам его представителя, это в четыре раза больше, чем было в аналогичный период годом ранее. Количество заказов такой продукции за это же время увеличилось в три раза, указывает собеседник «Ведомостей». Он также добавляет, что ювелирные изделия стали самой быстрорастущей категорией среди украшений: на нее приходится 63% всех заказов. Еще 33% занимают часы, остальное – бижутерия. Средний чек покупки такой продукции, по его словам, составил 53 000 руб. Для сравнения: на часы граждане страны в среднем тратили около 30 000 руб., а на бижутерию – 17 000 руб.