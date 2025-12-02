Производители готовой еды попросили ГД не приравнивать их продукцию к кулинарии

Производители готовой еды попросили ГД не приравнивать их продукцию к кулинарииИначе им сложно контролировать качество таких товаров
Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ), в которую входят, например, «X5 еда», «Яндекс лавка» и «Азбука вкуса», обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой доработать новый законопроект «Справедливой России», предусматривающий введение запрета на приготовление такой продукции в торговых объектах и приравнивающий ее к кулинарии. «Ведомости» ознакомились с содержанием этого письма. Его отправку подтвердили некоторые члены АППГЕ, включая «Азбуку вкуса» и X5. В пресс-службе Госдумы на запрос не ответили. В «Справедливой России» от комментариев отказались. В самой ассоциации предоставили скриншот, подтверждающий отправку обращения. Из него следует, что оно «будет рассмотрено в установленном законом порядке».
Сам документ был внесен «Справедливой Россией» в Госдуму 6 ноября. По данным системы обеспечения законодательной деятельности, сейчас он находится на рассмотрении у Володина, а также отправлен в комитет по промышленности и торговле. Авторы обращения, как следует из их письма, выступают против приравнивания готовой еды к кулинарии. В противном случае к обеим категориям будут применяться одинаковые регуляторные требования без учета специфики первой, что лишает производителей и сети возможности контролировать качество продукции. Они ссылаются на ГОСТ, согласно которому кулинария производится и реализуется в объектах общественного питания.