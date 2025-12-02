Производители готовой еды попросили ГД не приравнивать их продукцию к кулинарии

Сам документ был внесен «Справедливой Россией» в Госдуму 6 ноября. По данным системы обеспечения законодательной деятельности, сейчас он находится на рассмотрении у Володина, а также отправлен в комитет по промышленности и торговле. Авторы обращения, как следует из их письма, выступают против приравнивания готовой еды к кулинарии. В противном случае к обеим категориям будут применяться одинаковые регуляторные требования без учета специфики первой, что лишает производителей и сети возможности контролировать качество продукции. Они ссылаются на ГОСТ, согласно которому кулинария производится и реализуется в объектах общественного питания.