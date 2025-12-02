Скорректированная прибыль «Аэрофлота» за три квартала снизилась почти вдвое

Скорректированная прибыль «Аэрофлота» за три квартала снизилась почти вдвоеНа спад повлияли стагнация пассажиропотока и рост издержек группы авиакомпаний
Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (объединяет также авиакомпании «Победа» и «Россия») за девять месяцев 2025 г. сократилась до 24,5 млрд руб. против 48,6 млрд за аналогичный период 2024 г. Об этом говорится сообщении компании к отчету по МСФО, опубликованному 1 декабря. Чистая прибыль скорректирована на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы, следует из пояснений «Аэрофлота».
Выручка группы в январе – сентябре выросла на 6% до 676,5 млрд руб. Рост в основном обусловлен увеличением доходных ставок, следует из сообщения «Аэрофлота». Средняя занятость кресел в первые три квартала сохранилась на высоком уровне 89,9%, доходы от пассажирских перевозок компании выросли на 7% до 639,6 млрд руб., а выручка от грузовых перевозок сократилась на 3% до 22,5 млрд руб. из-за падения объемов на 11%.