Скорректированная прибыль «Аэрофлота» за три квартала снизилась почти вдвое

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (объединяет также авиакомпании «Победа» и «Россия») за девять месяцев 2025 г. сократилась до 24,5 млрд руб. против 48,6 млрд за аналогичный период 2024 г. Об этом говорится сообщении компании к отчету по МСФО, опубликованному 1 декабря. Чистая прибыль скорректирована на эффект страхового урегулирования отношений с иностранными лизингодателями, курсовой эффект, начисление резерва по финансовому активу, списание кредиторской задолженности, а также прочие резервы, следует из пояснений «Аэрофлота».