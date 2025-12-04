Газета
Главная / Бизнес /

Для электросчетчиков ужесточают требования по локализации

Обязанность корпусировать чипы в России может привести к удорожанию оборудования
Анна Устинова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

Минпромторг может ужесточить требования по локализации для отечественных производителей электросчетчиков. Получить баллы за центральный микроконтроллер для счетчика можно будет только в том случае, если этот чип будет корпусирован на территории России, следует из проекта поправок к постановлению правительства (ПП) № 719. Постановление определяет оценку «отечественности» продукции по балльной системе, баллы начисляются за компоненты российского происхождения или технологические операции, проведенные в нашей стране.

Счетчики электроэнергии – это критическая инфраструктура, а центральный микроконтроллер – это «мозг» изделия, поясняет представитель ГК «Элемент». Сейчас, согласно ПП № 719, за использование отечественного центрального микроконтроллера, даже корпусированного за границей, начисляется 28 баллов. В 2025 г. для попадания электросчетчика в реестр отечественной продукции Минпромторга было достаточно набрать 113 баллов. С 1 января 2026 г. для того, чтобы признаваться российским, производитель электросчетчика должен набрать не менее 125 баллов, сказано в проекте поправок.

