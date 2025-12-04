Для электросчетчиков ужесточают требования по локализации

Минпромторг может ужесточить требования по локализации для отечественных производителей электросчетчиков. Получить баллы за центральный микроконтроллер для счетчика можно будет только в том случае, если этот чип будет корпусирован на территории России, следует из проекта поправок к постановлению правительства (ПП) № 719. Постановление определяет оценку «отечественности» продукции по балльной системе, баллы начисляются за компоненты российского происхождения или технологические операции, проведенные в нашей стране.