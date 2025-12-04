В России растут продажи кормов для домашних животных

Продажи кормов для животных в России за девять месяцев 2025 г. увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 16,2% в деньгах и на 8,5% в натуральном выражении. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. Общий объем этого рынка она оценивает примерно в 387 млрд руб. и 1,28 млн т соответственно. При этом основной рост в сегменте пришелся на дискаунтеров и жестких дискаунтеров, отмечают в NTech. Реализация такой продукции там в январе – сентябре увеличилась на 33,52% в рублях и на 21,15% в тоннах. В выборку попали сети «Чижик» (входит в X5), «Первый выбор» («Магнит»), а также «Доброцен» и «Светофор» (последние два агентство относит к жестким дискаунтерам). Абсолютные цифры в данном случае компания не приводит.