В России растут продажи кормов для домашних животных

В России растут продажи кормов для домашних животныхНаибольший вклад здесь внесли дискаунтеры
Продажи кормов для животных в России за девять месяцев 2025 г. увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 16,2% в деньгах и на 8,5% в натуральном выражении. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. Общий объем этого рынка она оценивает примерно в 387 млрд руб. и 1,28 млн т соответственно. При этом основной рост в сегменте пришелся на дискаунтеров и жестких дискаунтеров, отмечают в NTech. Реализация такой продукции там в январе – сентябре увеличилась на 33,52% в рублях и на 21,15% в тоннах. В выборку попали сети «Чижик» (входит в X5), «Первый выбор» («Магнит»), а также «Доброцен» и «Светофор» (последние два агентство относит к жестким дискаунтерам). Абсолютные цифры в данном случае компания не приводит.
Похожая картина складывается и с категорией товаров для животных в целом. По данным «Нильсена», если за 12 месяцев (с сентября 2024 г.) продажи такой продукции по всем каналам (включая зоомагазины и онлайн) прибавили 13,5% в денежном и 6,7% в натуральном выражении, то у жестких дискаунтеров («Чижик», «Первый выбор», «Победа») темпы были выше – 21,7 и 20,7% соответственно. А отдельные позиции, например лакомства, выросли более чем втрое, указывает представитель агентства. Абсолютные показатели оно также не раскрывает.