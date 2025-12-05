Газета
Главная / Бизнес /

Экспорт российского СПГ в Евросоюз в ноябре вырос до максимума с лета

Европа вступила в новый отопительный сезон с невысоким уровнем заполнения газовых хранилищ
Василий Милькин
Сергей Красноухов / ТАСС
Сергей Красноухов / ТАСС

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) в ноябре 2025 г. составили 1,7 млрд куб. м, что на 22% больше октябрьского показателя. Это следует из данных европейского аналитического центра Bruegel. Уровень поставок в прошлом месяце стал максимальным с июня этого года, когда отгрузки составили около 2 млрд куб. м.

В то же время относительно показателя ноября прошлого года поставки снизились на 6%. За 11 месяцев экспорт СПГ из России в ЕС сократился на 7% в годовом выражении до 18 млрд куб. м, свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Bruegel.

