Экспорт российского СПГ в Евросоюз в ноябре вырос до максимума с лета

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) в ноябре 2025 г. составили 1,7 млрд куб. м, что на 22% больше октябрьского показателя. Это следует из данных европейского аналитического центра Bruegel. Уровень поставок в прошлом месяце стал максимальным с июня этого года, когда отгрузки составили около 2 млрд куб. м.