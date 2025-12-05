Производители спецтехники просят дополнительных льгот по займам ФРП

Ассоциация «Спецавтопром» попросила Минпромторг рассмотреть вопрос снижения по итогам 2025 г. целевых показателей машиностроительных проектов, которые реализуются с привлечением займов Фонда развития промышленности (ФРП). Речь идет о таких индикаторах, как выручка, объем продаж, налоговые отчисления и создание рабочих мест. Обращение было направлено 25 ноября через председателя комитета по защите конкуренции Госдумы Валерия Гартунга («Справедливая Россия») в Минпромторг. Копия письма есть у «Ведомостей».