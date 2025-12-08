Экспортные цены на российский уголь в ноябре выросли до годовых максимумов на фоне снижения добычи в Китае. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости». По данным агентства, средняя стоимость 1 т энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Дальний Восток в ноябре составила $90, что на 10% выше уровня октября этого года. В последний раз выше цена на этом базисе поднималась в декабре прошлого года – тогда она составляла $93/т.